Slalom in Garmisch: Straßer schon weit zurück

Für Skirennläufer Linus Straßer ist beim zweiten Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen das Podest in weiter Ferne. Nach dem ersten Lauf des Weltcup-Slaloms am Gudiberg liegt der Münchner, der bei Olympia in Peking Silber mit der Mannschaft gewonnen hatte, nur auf dem 16. Rang.