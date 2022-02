Anzeige

Basketball: Mit Lo, Thiemann und Obst "hungrig" gegen Israel EuroLeague-Stars in WM-Quali dabei

SID

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kann beim möglichen Matchball in der WM-Qualifikation gegen Israel auf Verstärkung aus der EuroLeague bauen. Maodo Lo, Johannes Thiemann (beide ALBA Berlin) und Andreas Obst (Bayern München) stehen Bundestrainer Gordon Herbert am Montag (19.30 Uhr) in Heidelberg zur Verfügung.

Sollte Estland zuvor (18.00 Uhr) in der Gruppe D gegen Polen gewinnen, zieht Deutschland mit einem Erfolg vorzeitig in die zweiten Qualifikationsrunde ein. Das Hinspiel in Tel Aviv hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Freitag gegen den Favoriten mit 71:67 (35:33) für sich entschieden und hat nun zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto.

„Wir haben jetzt hier gewonnen. Dann denkt man vielleicht, dass wir in Deutschland einen einfacheren Sieg einfahren. So dürfen wir nicht denken. Wir müssen die gleiche Mentalität zeigen, hungrig sein“, sagte Justus Hollatz bei MagentaSport. Der Gegner tritt ebenfalls mit EuroLeague-Verstärkung an, auch Nationalspieler von Maccabi Tel Aviv sind am Montag dabei.

So funktioniert die WM-Quali

Drei Nationen pro Staffel bleiben nach der ersten Gruppenphase im Rennen um einen Startplatz für die WM.