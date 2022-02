Ligue 1: Pochettino verrät: Sergio Ramos leidet mehr als alle anderen

Sergio Ramos ist erneut verletzt. Sein Trainer erklärt nun, wie es in dem Superstar aussieht.

Am 9. März spielt Paris Saint-Germain erneut gegen Real Madrid - ob Sergio Ramos mit von der Partie sein wird, steht in den Sternen.

Der Argentinier gab einen kurzen Einblick ins Seelenleben seines verhinderten Abwehr-Stars: „Er ist enttäuscht und frustriert.“ Wann der 35-Jährige, der seit geraumer Zeit immer wieder an Wadenproblemen laboriert, auf den Platz zurückkehren könne, teilte der Coach nicht mit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

„Wir versuchen, ihm in jeder Hinsicht zu helfen. Das medizinische Personal tut alles und wir geben ihm moralische Unterstützung. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zu dem zurückkehren kann, was er liebt“, erklärte der Argentinier.