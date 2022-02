Mit 76: WWE-Boss Vince McMahon plant Match gegen Ex-NFL-Star Pat McAfee

Überraschende Wende in WWE-Mystery-Story

WWE-Boss Vince McMahon will bei WrestleMania 38 angeblich selbst wieder in den Ring steigen - gegen einen guten Kumpel von NFL-MVP Aaron Rodgers.

Bei dem zweitägigen Kampfspektakel in der NFL-Arena der Dallas Cowboys will Unternehmenschef Vince McMahon noch einmal selbst in den Ring steigen, wie zunächst Post Wrestling und inzwischen auch der Wrestling Observer vermeldet hat.