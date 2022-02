Premier League: Marcelo Bielsa bei Leeds vor aus - Jesse Marsch angeblich Nachfolger

Marcelo Bielsa wird Leeds United wohl in Kürze verlassen. Der abstiegsgefährdete Premier-League-Klub soll auch schon einen Nachfolger an der Angel haben - es ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga.

Und auch der Nachfolger steht demnach bereits fest. Jesse Marsch, der zuletzt RB Leipzig in der Bundesliga trainiert hat, soll den Job übernehmen.

Bielsa: Wir machen es dem Gegner einfach

2020 hatte er den Klub in die Premier League geführt und im ersten Jahr in der Premier League für Furore gesorgt. „Wir hatten einen bestimmten Stil, mit Geschwindigkeit beim Umschalten und wir konnten als Einheit verteidigen“, sagte er am Samstag nach der jüngsten Niederlage gegen Tottenham (0:4).