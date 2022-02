Tennis: Rafael Nadal setzt perfekten Saisontart mit Turniersieg in Acapulco fort

Rafael Nadal hat seinen perfekten Saisonstart fortgesetzt und den dritten Turniersieg in diesem Jahr gefeiert.

Der 21-malige Grand-Slam-Sieger bezwang im Endspiel des ATP-Turniers in Acapulco den Briten Cameron Norrie nach 1:54 Stunden mit 6:4, 6:4. Es war der insgesamt 91. Turniersieg für den 35-Jährigen und der vierte in Acapulco.

„Ich bin sehr zufrieden. Es war ein sehr wichtiger Titel für mich, deshalb kann ich nicht glücklicher sein“, sagte Nadal, der keinen Satz in Acapulco abgab: „Die Energie, die die Menschen in Mexiko auf mich ausüben, ist einzigartig. Es war schon immer ein ganz besonderer Ort.“ Der Megastar feierte seinen 30. Titel, ohne einen Satz abgegeben zu haben. Eine neue Bestmarke, zuvor war Jimmy Connors der Spitzenreiter in dieser Kategorie.