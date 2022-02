Kevin Trapp begeistert gegen FC Bayern - und beweist Fehler von Eintracht Frankfurt

Der Starstürmer des FC Bayern München tauchte alleine vor dem Tor von Eintracht Frankfurt auf - und scheiterte am herausragend reagierenden Kevin Trapp. Der Schlussmann der Hessen wurde dafür von den Fans gefeiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Trapp erneut Kapitän: Eintracht korrigiert Fehler

Es war nur eine von vielen Szenen: Trapp hielt die Frankfurter zuvor schon mit Glanzparaden im Spiel, allein zweimal wehrte er das Leder mit dem Kopf ab - was ihm eine blutende Nase und einen ordentlichen Brummschädel einbrachte.

Bereits in der Hinrunde hatte er den FC Bayern zur Verzweiflung getrieben, damals den überraschenden 2:1-Erfolg der Eintracht in München gesichert.

Diesmal konnte der 31-Jährige die 0:1-Niederlage zwar nicht verhindern , doch am gebürtigen Saarländer lag es nicht. Trapp performt - und trägt dabei erneut die Kapitänsbinde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Eintracht korrigiert still und heimlich einen Fehler, den sie im Sommer gemacht hat. Bei der Wahl der Spielführer war Trapp damals noch außen vor geblieben.

Die Wahl fiel auf Sebastian Rode, Makoto Hasebe und Martin Hinteregger. Doch schon in Köln (0:1) übernahm der Torhüter zur Halbzeit das Amt - obwohl Hinteregger ebenfalls auf dem Platz stand.

Großes Lob von Nagelsmann

Im Mittelpunkt stand allerdings Trapp. Er sei zuvor auch schon ohne Binde Kapitän gewesen, wie Glasner sagte. Trapp selbst blieb auf SPORT1 -Nachfrage gelassen: „Das spielt für mich persönlich nicht so eine große Rolle. Ich versuche, mit Leistung voranzugehen und meine Erfahrung einzubringen. Daran ändert auch die Binde nichts.“

Ganz so locker sah er die Entscheidung im Sommer allerdings nicht, SPORT1 -Informationen zufolge war er durchaus enttäuscht.

Aktuell gibt es kein Vorbeikommen an Trapp. Rode fehlte gegen die Bayern verletzungsbedingt, Hasebe nahm nur auf der Bank Platz und Hinteregger schrie förmlich nach Entlastung. Wie gut für die Eintracht, dass sie noch einen Leader wie Trapp in ihren Reihen hat.

Und der FCB-Coach fügte an: „Mir gefällt bei Trapp, dass er sich in jede Situation reinwirft. Einmal hat es auch wehgetan. Aber er ist sehr motiviert, wenn es gegen die Nationalmannschaftskollegen geht.“

Eintracht steckt sportlich in der Krise

Trapp geht als natürliche Führungspersönlichkeit nun auch mit dem symbolischen Stoff am Arm voran und kämpft so gegen die Krise, in der die Eintracht nach nur vier Punkten im Jahr 2022 steckt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)