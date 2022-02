FC Bayern München: Robert Lewandowski lässt aufhorchen - noch kein Angebot?

Der FC Bayern kann es also doch noch - endlich mal wieder in Frankfurt gewinnen, dazu im Kollektiv funktionieren und hinten die Null halten. Diskussionen über System, Auf- oder Einstellung? Nach dem hart erkämpften 1:0 gegen die SGE Fehlanzeige! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

FC Bayern besiegt Eintracht - Lewandowski lässt aufhorchen

Ein Satz, der ins Bild zur aktuellen Situation rund um den Weltfußballer passt. SPORT1 hatte erst am Mittwoch von Stillstand in Bezug auf Lewandowskis Vertragsverlängerung berichtet. (REPORT: Steckt mehr hinter Lewandowskis Ärger?)

Trotz aller Lobhudeleien von Salihamidzic und Co. sind die Bayern-Verantwortlichen bislang nicht auf die Lewandowski-Seite zugekommen, um Gespräche über eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrages zu führen. Ein Umstand, der den Spieler selbst mittlerweile irritiert - auch wenn er in der Öffentlichkeit vorgibt, sich einzig und allein aufs Fußballspielen konzentrieren zu wollen.

„Ich bin ruhig und weiß, dass man in meinem Alter auch ruhig bleiben sollte. Ich will mich auf mein Spiel fokussieren“, sagte Lewandowski. „Für mich ist wichtig, was in der nächsten Woche im Spiel passiert. Der Vertrag ist im Hintergrund.“