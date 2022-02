Hertha BSC mit Horrorbilanz! So schlimm steht's im Bundesliga-Abstiegskampf

Die Hauptstädter haben eine regelrechte Horrorbilanz vorzuweisen: In diesem Jahr gelang dem Team von Trainer Tayfun Korkut noch kein Sieg!

Korkut-Bilanz bei der Hertha: Schlechter als Dárdai

Unter Korkut holten die Berliner in der Bundesliga im Schnitt nur 0,82 Punkte pro Spiel. Mit Dárdai waren es in dieser Saison immerhin noch 1,08 gewesen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Hertha derzeit offenbar vom Pech verfolgt wird. Eigentlich konnte das Team gegen Freiburg ordentlich mithalten - doch am Ende stand es wieder ohne Punkte da. Ein Grund dafür war sicherlich auch die vorherrschende Personal-Not der Herthaner.

Hertha BSC auch beim SC Freiburg personell gebeutelt

Bereits gegen Leipzig (1:6) hatte die Alte Dame coronabedingt auf acht Spieler verzichten müssen. Nun musste aufgrund der angespannten personellen Situation mit Marcel Lotka sogar der fünfte (!) Torwart in der Keeper-Hierarchie der Hertha in den Kasten. Der 20-Jährige feierte so überraschend sein Bundesliga-Debüt.