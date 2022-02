FC Bayern: Blitz-Comeback von Manuel Neuer? Nagelsmann überrascht

Neuer schon bald zurück beim FC Bayern?

„Manu steigt nächste Woche wieder ins torwartspezifische Training ein und wird dann auch wieder mit der Mannschaft trainieren“, sagte Nagelsmann. Wenn alles gut laufe, fügte der 34-Jährige an, sei sogar schon ein Einsatz am kommenden Bundesliga-Spieltag gegen Bayer Leverkusen möglich. (BERICHT: So ist der Stand bei Neuer)

Knie-OP bei Neuer - Ulreich springt ein

Neuer hatte sich am 6. Februar einer Operation am rechten Knie zugezogen. Vertreten wurde der fünfmalige Welttorhüter seither durch Sven Ulreich. Beim 1:0-Triumph in Frankfurt spielte die Nummer zwei der Bayern erstmals seit 2019 in einem Bundesliga-Spiel wieder zu Null. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)