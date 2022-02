Formel 1: Porpoising - Leclerc, Sainz und Russell kämpfen mit Ground-Effect beim Testwochenende in Barcelona

Die Formel 1 hat das erste Training in Barcelona absolviert. Dabei ist ein altes Phänomen aus den 1980ern wieder aufgetaucht. Charles Leclerc macht es sogar krank.

Willkommen in den 80ern!

So ungefähr haben sich wohl die Formel-1-Piloten bei den Testfahrten in Barcelona gefühlt. Erstmals seit 1983, als ein flacher Unterboden zur Pflicht wurde, kämpfen die Fahrer wieder mit „Porpoising“ - also dem Hüpfen des Autos bei hoher Geschwindigkeit. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)