Bundesliga: Eintracht Frankfurt und FC Bayern zeigen Solidarität mit Ukraine im Krieg mit Russland

In Zeiten wie diesen, wo in der Ukraine viele Menschen um ihr Leben fürchten, sind die Gedanken nicht immer beim runden Leder.

Eintracht Frankfurt und FC Bayern mit Zeichen für Ukraine

Vor dem Anpfiff des Topspiels am Samstagabend erstrahlte das Stadion der Hessen in Blau und Gelb - den Farben der Nationalflagge der Ukraine. Auf dem Videowürfel über dem Mittelkreis rahmten zwei Friedenstauben, eingebettet in ein rundes, blau-gelbes Logo, das Ergebnis ein.

„Stop it, Putin!“ erschien währenddessen auf der Anzeigetafel. Auch die Fans verdeutlichten ihre Position mit vereinzelten Rufen: „Stop it, Putin!“ oder „Putin raus“ hallte es durch das weite Rund.

Lewandowski trägt „Ukraine-Binde“

Der Angreifer befürwortete den Boykott, in den WM-Playoffs mit der polnischen Nationalmannschaft nicht gegen Russland anzutreten, bereits via Twitter:

„Die richtige Entscheidung! Ich kann mir nicht vorstellen, gegen die russische Nationalmannschaft in einer Situation zu spielen, in der die bewaffnete Aggression in der Ukraine andauert. Russische Fußballer und Fans sind dafür nicht verantwortlich, aber wir können nicht so tun, als ob nichts passiert.“