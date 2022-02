Biathlon: Olympiasiegerin Denise Herrmann denkt über Karriereende und Heim-WM 2023 in Oberhof nach

Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking rettete Denise Herrmann den DSV fast im Alleingang vor einer Nullnummer im Biathlon. Im 15km Einzel lief sie sensationell zu Gold , in der Staffel holte sie mit Vanessa Voigt, Vanessa Hinz und Franziska Preuß Bronze .

Biathlon: Heim-WM 2023 in Oberhof als Motivation?

Der sei allerdings noch nicht besiegelt. Gerade die Heim-WM 2023 in Oberhof könne für die Sportlerin des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal nochmal eine große Motivation sein, denn immerhin „erlebt man so was als aktiver Sportler doch meist nur einmal in seiner Karriere.“