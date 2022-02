Ralf Rangnick patzt mit Manchester United gegen Abstiegskandidat Watford - Champions League in Gefahr

Am Tag des Gänsehaut-Comebacks von Christian Eriksen hat es für Ralf Rangnick mit Manchester United einen Dämpfer gesetzt.

Während die Rückkehr des Dänen nach seinem Herzstillstand bei der EM vor über acht Monaten den Spieltag in der Premier League überstrahlte, kamen Rangnicks Red Devils nicht über ein 0:0 gegen Abstiegskandidat FC Watford hinaus. (BERICHT: Gänsehaut-Comeback von Eriksen)

Manchester United bangt um Champions League

Manchester City kann sich absetzen

An der Spitze hat Meister Manchester City am Samstagabend beim FC Everton die Chance zum nächsten Schritt in Richtung erfolgreiche Titelverteidigung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)