Russe Andrey Rublev siegt auch in Dubai - 2. Turniersieg in sieben Tagen

Tennisprofi Andrej Rublew aus Russland hat am das zweite ATP-Turnier innerhalb von sieben Tagen gewonnen. Auch in Dubai triumphiert er - nach einer klaren Botschaft.

Nach seinem Triumph in Marseille am vergangenen Sonntag setzte sich der 24-Jährige im Finale von Dubai mit 6:3, 6:4 gegen den Tschechen Jiri Vesely durch.

Am Freitag hatte Rublew nach seinem Finaleinzug ein Zeichen für Frieden in der Ukraine gesetzt. Der Weltranglistensiebte schrieb die Botschaft "No war please" (Bitte keinen Krieg) auf eine TV-Kameralinse.