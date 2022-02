Bayern mit Musiala als Müller-Ersatz in Frankfurt

Jamal Musiala rückt gegen Frankfurt in die Startelf © FIRO/FIRO/SID

Frankfurt am Main (SID) - Bayern München startet mit Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala in das Bundesliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Nach seiner Rückkehr aus der Corona-Isolation ersetzt der 19-Jährige am Samstag den erneut positiv auf das Coronavirus getesteten Thomas Müller als Antreiber im Mittelfeld.