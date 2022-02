Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg, 2:2 (1:2)

Der VfL Wolfsburg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jonas Older Wind traf in der fünften Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Ridle Baku. Sebastiaan Bornauw erzielte in der 32. Minute das 2:0, indem er auf Zuspiel von Maximilian Philipp vollendete. Kurz vor der Pause traf Marcus Lilian Thuram-Ulien nach Vorarbeit von Alassane Alexandre Pléa für Gladbach (41.). Der VfL nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Der Schiedsrichter schickte Maxence Lacroix von den Gästen mit Rot zum Duschen (69.). In der 81. Minute gelang der Heimmannschaft der Ausgleich. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Gladbach und der VfL Wolfsburg schließlich mit einem Remis.