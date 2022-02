Christian Eriksen feiert Gänsehaut-Comeback im Profi-Fußball

Der 30 Jahre alte Mittelfeldakteur kam in der englischen Premier League in der Begegnung seines neuen Teams FC Brentford gegen Newcastle United sieben Minuten nach der Pause ins Spiel.

Eriksen nach EM-Schock zurück

Karriere in Italien beendet

Brentford hatte den erfahrenen Mittelfeldspieler behutsam aufgebaut und für seinen ersten Pflichtspieleinsatz für seinen neuen Klub vorbereitet. In mehreren Testspielen konnte sich Eriksen an das Topniveau wieder herantasten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Der 109-malige Nationalspieler will sich in Brentford noch für einen Platz in Dänemarks Kader für die WM-Endrunde in Katar empfehlen.