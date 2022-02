Bundesliga: Union Berlin - Mainz 05 3:1, Union beendet Kruse-Komplex

Nach drei sieglosen Bundesligaspielen in Serie darf Union Berlin endlich wieder jubeln. Gegen den FSV Mainz 05 dreht das Team von Urs Fischer auf - auch weil die Gäste lange in Unterzahl spielen müssen.

Nach null Punkten und null Toren in den ersten drei Spielen ohne den zum VfL Wolfsburg abgewanderten Angreifer besiegten die Eisernen den FSV Mainz 05 mit 3:1 (1:0).

Genki Haraguchi (7.), der starke Sheraldo Becker mit einem sehenswerten Schlenzer (56.) und der eingewechselte Taiwo Awoniyi (75.) erzielten die Treffer für die Unioner, die in der Tabelle wieder an den Mainzern vorbeizogen.

Der FSV musste nach der Gelb-Roten Karte für Dominik Kohr (60.) rund eine halbe Stunde in Unterzahl spielen. Der Treffer von Delano Burgzorg (90.) kam viel zu spät. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Union: Änderungen zahlen sich aus

„Die Freude ist groß. Wir wollten unbedingt gewinnen und das ist uns gelungen“, sagte ein erleichterter Union-Kapitän Christopher Trimmel am Sky-Mikrofon. Der Österreicher sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. „Uns ist die Art und Wiese, wie wir Fußball spielen, wichtig und das war auch in den letzten drei Spielen nicht so schlecht.“