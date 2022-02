Bundesliga: Bayer Leverkusen glänzt gegen Arminia Bielefeld - Champions League im Blick

Durch den dritten Heimsieg in Folge festigte die Werkself Platz drei und hat weiterhin vier Punkte Puffer auf die Europa-League-Plätze. Bielefeld trennen als 14. weiter drei Zähler vom Relegationsrang. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bayer Leverkusen setzt Arminia Bielefeld direkt zu

Vor dem Anpfiff gab es eine Gedenkminute wegen des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. Beide Mannschaften stellten sich währenddessen gemeinsam im Mittelkreis auf. In der Nordkurve wurde zudem ein Banner mit der Aufschrift „Stay Strong Ukraine“ hochgehalten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Leverkusen, das Seoane nach dem 2:3 in Mainz vergangene Woche in der Startelf auf fünf Positionen umstellte, drückte der Partie von Beginn an den Stempel auf. Bereits nach dem wunderschön durch Jungstar Florian Wirtz eingeleiteten ersten Angriff vertändelte Paulinho im Eins-gegen-Eins gegen den herauseilenden Bielefelder Keeper Stefan Ortega den Ball (2.). Wenige Momente später setzte Charles Aranguiz einen Fernschuss neben das Tor.