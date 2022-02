Premier League: Leeds United gegen Tottenham Hotspur mit historischem Negativ-Rekord

Leeds United unterliegt gegen Tottenham Hotspur im vierten Spiel in Folge. Die Mannschaft von Marcelo Bielsa stellt einen neuen Negativ-Rekord auf.

Leeds United hat mit der 0:4-Pleite gegen Tottenham Hotspur am 26. Spieltag der Premier League die vierte Niederlage in Folge kassiert. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Schon nach zehn Minuten brachte Matt Doherty die Gäste aus London in Führung, ehe Dejan Kulusevski (15.) und Harry Kane (27.) auf 3:0 zur Pause erhöhten. Schließlich setzte Heung-min Son in der 85. Minute den Schlusspunkt mit seinem Treffer zum 4:0.

Leeds sorgt für Negativ-Rekord

Nach der Niederlage steht Leeds weiterhin auf dem 16. Platz und befindet sich damit mitten im Abstiegskampf. Zudem stellte die Elf von Coach Marcelo Bielsa einen traurigen Negativ-Rekord auf: Seit der Gründung der Premier League im Jahr 1992 hat kein Team so viele Tore in einem Monat kassiert, wie der zweimalige englische Meister (20). Nur Newcastle musste im April 1986 mehr Gegentreffer hinnehmen (21). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Die Spurs hoffen nach dem Sieg auf die Trendwende in der Premier League. Bis auf einen Erfolg gegen den amtierenden Meister Manchester City lief es zuletzt auch für die Mannschaft von Trainer Antonio Conte nicht so, wie erhofft. Derzeit steht Tottenham auf dem siebten Platz und möchte sich in dieser Saison zumindest für die Europa League qualifizieren.