NHL: Dominik Hasek verurteilt Alexander Owetschkin nach Statement zu Ukraine-Krieg - Entlassung aller Russen

Allerdings wollte sich der Stanley-Cup-Sieger von 2018 nicht komplett von Russlands Präsident Wladimir Putin distanzieren. „Er ist mein Präsident“, stellte der 36-Jährige fest, der sich in der Vergangenheit als Unterstützer Putins gezeigt hatte.

NHL: Dominik Hasek fordert Suspendierung aller russischen Spieler

„Jeder Erwachsene in Europa weiß genau, dass Putin ein wahnsinniger Mörder ist und dass Russland einen Angriffskrieg gegen das freie Land und sein Volk führt“, tippte er sich bei Twitter in Rage.

Die Liga solle mit sofortiger Wirkung alle Verträge mit russischen NHL-Spielern auflösen. Jeder Sportler repräsentiere auch sein Land, dessen Werte und Handlungen. Daher sei die NHL „indirekt mitverantwortlich für die Toten in der Ukraine“, wenn sie nicht umgehend reagiere. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der NHL)

Versöhnliche Worte an alle Putin-Gegner

Zum Abschluss hatte er jedoch auch noch versöhnliche Worte für russische Sportler übrig. Es tue ihm für all jene Athleten leid, die Putin und dessen Aggression in der Ukraine verurteilen. Im Moment halte er „ihren Ausschluss aber auch für eine Notwendigkeit.“

Hasek, der zwischen 1990 und 2008 735 Regular Games in der NHL sowie 119 Playoff-Spiele absolvierte, gewann mit den Detroit Red Wings zweimal den Stanley Cup. Dazu ist er der einzige Torhüter, der zweimal in Folge die Hart Memorial Trophy als wertvollster Spieler der Liga gewinnen konnte. Während seiner Aktivenzeit wurde er oft nur als „Dominator“ bezeichnet.

Seit 2014 ist er Mitglied der NHL Hall of Fame, 2015 wurde er in die IIHF Hall of Fame aufgenommen.