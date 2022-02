Anzeige

2. Bundesliga: Topspiel Dynamo Dresden - Darmstadt 98, Markus Höhner setzt auf Tietz und Pfeiffer Darmstadt macht die Rolle rückwärts

Alle Infos vor SG Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98

Markus Höhner

Nach zuletzt drei erfolglosen Partien in Folge will Darmstadt 98 wieder siegen. Gelingt sogar der Sprung an die Spitze? Die Zweitliga-Kolumne von SPORT1-Kommentator Markus Höhner vor dem Topspiel in Dresden.

Schön, dass zum Top-Spiel am Samstag im Dresdner Rudolf-Habig-Stadion zumindest wieder 12.000 Zuschauer dabei sein dürfen und wir uns damit auf einen atmosphärisch hochwertigen Fußballabend freuen können.

Mit Darmstadt 98 empfängt Dynamo eines der fünf Top-Teams dieser Zweiten Liga. Platz eins und Platz fünf trennen mal gerade zwei Punkte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Und weil das Nordderby zwischen dem HSV und Werder erst am Sonntag steigt, kann Darmstadt mit einem Sieg vorläufig zurück an die Tabellenspitze springen. Aber dafür müssen die Lilien den negativen Trend der letzten Wochen stoppen.

Nennen wir es „kleine Krise“. Zuletzt blieb Darmstadt erstmals 2021/22 in drei Spielen in Folge ohne Sieg. Gerade als Überraschungsmannschaft lebst du von der Euphorie des Erfolgs. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Darmstadt hat die Leichtigkeit verloren

Bleibt dieser dann plötzlich mal aus, geht die hier schon mehrfach hinterlegte Leichtigkeit verloren. Bei Darmstadt steht dafür symbolisch das Sturmduo Phillip Tietz/Luca Pfeiffer. Mit jeweils zwölf Toren prägten die beiden über Monate die beste Offensive der Liga.

Und plötzlich? Ladehemmung! Beide Stürmer sind in diesem Jahr noch torlos, haben seit jeweils sieben Spielen kein Tor mehr erzielt.

Was tun als Trainer? Es gilt Impulse zu setzen, mentale und optional auch personelle. Torsten Lieberknecht hat im letzten Spiel eine solche Veränderung vorgenommen. Er setzte das seit Wochen trefferlose Duo auf die Bank und stellte Aaron Seydel in die Startelf, der sich diesen Einsatz über Jokertore auch durchaus verdient hatte.

Zudem veränderte er das über die gesamte Saison etablierte 4-4-2 in eine neue, auf Seydel zugeschnittene, Grundordnung 4-2-3-1. Manchmal hilft es in der Tat, vorhandene Strukturen aufzubrechen. Alles plausibel also. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Seydel traf als Startelf-Spieler nicht

Fakt ist aber auch, dass eine solche Veränderung dann auch etwas bewirken sollte, was im Falle Darmstadt aber nicht geschah. Stoßstürmer Seydel, der von der Bank kommend als Joker funktionierte, traf als Startelf-Spieler nicht.

Auch in neuer Ausrichtung blieben die Lilien am Ende zuhause sieglos. Und so bin ich mir sicher, dass wir in Dresden die personelle „Rolle rückwärts“ erleben werden, die mit Tietz und Pfeiffer als Doppelspitze ohnehin viel mehr auf ein Auswärtsspiel zugeschnitten ist.

Hat zudem den Charme, das zuletzt nur eingewechselte Sturmduo mit der Rückkehr in die Startelf mental zu kitzeln.

Umstrittene Szene kostet Darmstadt die Tabellenführung

Ich bin sehr gespannt, wie Darmstadt in Dresden auftreten wird. Die Lilien sind zwar seit acht Spielen auswärts unbesiegt und trotz ihrer „kleinen Krise“ Favorit gegen den seit sechs Spielen sieglosen Aufsteiger.

Aber Dynamo hat, wie ich finde, mit seiner zweiten Halbzeit gegen Heidenheim am letzten Spieltag ein Zeichen gesetzt, in dieser Saisonphase wieder zulegen zu können.

Also, es wird spannend im Rudolf-Habig-Stadion.

