3. Liga: SV Meppen – VfL Osnabrück, 0:1 (0:1)

Der VfL Osnabrück trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den SV Meppen davon. Einen packenden Auftritt legte Osnabrück dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel war dem Gast in einem Match auf Augenhöhe ein 1:0-Sieg geglückt.

Der Treffer von Timo Beermann in der 24. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des VfL Osnabrück bestehen. Letztendlich hatte Osnabrück Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.