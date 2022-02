3. Liga: Hallescher FC – SV Waldhof Mannheim, 1:2 (1:1)

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SV Waldhof Mannheim mit 2:1 gegen Hallescher FC für sich entschied. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Waldhof. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen den Gast beim Stand von 2:1 zum Sieger gemacht.

Kurz darauf bereitete Michael Eberwein das 1:0 von Halle durch Jan-Rafael Shcherbakovski vor (17.). Anton-Leander Donkor fand Pascal Sohm und eben dieser hatte in der 42. Minute den Ausgleich parat. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Der Treffer von Joseph Boyamba zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass Mannheim im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (72.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des SV Waldhof Mannheim.