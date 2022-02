Anzeige

3. Liga: Würzburger Kickers – 1. FC Magdeburg, 2:4 (0:1) Magdeburg auf Aufstiegskurs

Der 1. FC Magdeburg errang am Samstag einen 4:2-Sieg über die Würzburger Kickers. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Magdeburg enttäuschte die Erwartungen nicht. Das Hinspiel war mit einem 2:1-Sieg der Kickers beim 1. FC Magdeburg geendet.

Connor Krempicki bediente Baris-Fahri Atik, der in der 22. Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Atik vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Amara Condé ins Schwarze traf (50.). Würzburg wurde deutlich abgehängt, als Florian Kath nach Vorarbeit von Atik auf 3:0 für Magdeburg erhöhte (69.). Kurz darauf bereitete Robert Herrmann das 1:3 der Würzburger Kickers durch Tobias Kraulich vor (74.). In ruhiges Fahrwasser brachte Magdeburg sich, indem man das 4:1 erzielte (83.). Wenige Minuten später verkürzten die Kickers auf 2:4 (85.). Am Schluss siegte Magdeburg gegen Würzburg.

Die Würzburger Kickers krebsen im Tabellenkeller herum – aktueller Tabellenplatz: 19. Die Kickers kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und neun Unentschieden in der Bilanz. Würzburg ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Der 1. FC Magdeburg beißt sich in der Aufstiegszone fest. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Magdeburg stets gesorgt, mehr Tore als der 1. FC Magdeburg (63) markierte nämlich niemand in der 3. Liga. Mit dem Sieg baute der 1. FC Magdeburg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Magdeburg 20 Siege, vier Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Seit 14 Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Magdeburg zu besiegen.