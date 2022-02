BVB: Jude Bellingham wütet gegen Nico Schulz - Marco Rose findet's gut!

Neben dem damit besiegelten Aus im Sechzehntelfinale der Europa League blieb vom 2:2 des BVB bei den Glasgow Rangers am Donnerstagabend vor allem eine Szene in Erinnerung.

Kurz vor Spielende verlor ein frustrierter Jude Bellingham die Fassung und wütete mit eindeutiger Wortwahl in Richtung Mitspieler Nico Schulz , der einen Pass in den Rücken des Engländers gespielt hatte.

Bellingham-Ausraster: Das sagt BVB-Trainer Rose

Rose: Das ist Bellinghams große Stärke

„Jude will Spiele gewinnen, Jude ist sauer - und das ist das, was ihn ausmacht und was wir eigentlich noch mehr brauchen“, meinte Rose, der mit Blick auf die konkrete Situation zwischen Bellingham und Schulz erklärte, er habe „nicht das Gefühl, dass da in irgendeiner Form irgendwas hängengeblieben ist“.