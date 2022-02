Olympiasiegerinnen Hennig und Carl scheitern im Viertelfinale

Die Skilanglauf-Olympiasiegerinnen Victoria Carl und Katharina Hennig haben auch bei ihrem ersten Weltcup-Einsatz nach den Festtagen von Peking überzeugt, in den Freistilsprints von Lahti jedoch wie erwartet nicht in den Kampf um die Topplatzierungen eingreifen können.

Während die 26 Jahre alte Carl durchaus eine starke Einzel-Freistilsprinterin ist und 2019 in Seefeld WM-Fünfte war, hat Hennig (25) ihre Stärken auf den längeren Klassikstrecken. Erst einmal zuvor hatte sie im Weltcup das Viertelfinale in einem Freistilsprint erreicht und war im Dezember 2020 in Davos 29. geworden.

Bei den Männern gewann in Lahti Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo, der einzige deutsche Starter Janosch Brugger (Schluchsee) scheiterte als 41. in der Qualifikation. Am Sonntag stehen Klassikrennen über 10 (Frauen) und 15 km (Männer) an, Hennig hat dabei Podestchancen.