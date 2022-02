Anzeige

Bundesliga heute: Eintracht Frankfurt - Bayern München LIVE im TV, Stream & Ticker Ärgert Frankfurt Bayern erneut?

Nagelsmanns Angstgegner: Lewandowski will Rechnung begleichen

Am 24. Spieltag empfängt Eintracht Frankfurt am Samstagabend den FC Bayern München. Sorgen die Bayern erneut für einen Turnaround in einer Frankfurter Schwächephase?

Die Hessen haben aktuell alles andere als einen Lauf. In den letzten fünf Ligaspielen gelang lediglich ein Sieg (3:2 beim VfB Stuttgart). Demgegenüber stehen ein Remis und drei Pleiten.

Und trotzdem zeigte sich Eintracht-Coach Oliver Glasner vor dem Duell gegen den Tabellenführer kämpferisch: „Wir gehen in das Spiel gegen Bayern München, um es zu gewinnen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Wird Bayern erneut zum Turnaround der Frankfurter?

Vielleicht fühlt man sich in Frankfurt auch an die Hinrunde erinnert. Am 7. Spieltag ging es in die Allianz Arena. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Eintracht lediglich fünf Remis und eine Niederlage auf dem Konto. Der 2:1-Auswärtssieg war der Startschuss zu einem Lauf, der die Frankfurter am 17. Spieltag auf Rang sechs führte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Jetzt wäre es also wieder soweit, dass man einen Lauf startet. Dass die Bayern allerdings wieder bereitwillig als Steigbügelhalter herhalten, davon will man in Frankfurt nicht automatisch ausgehen. „Ich glaube, wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir wieder gegen Bayern den Turnaround schaffen“, versuchte Djibril Sow die Situation realistisch einzuschätzen.

Dennoch weiß man im Bayern-Lager um die Gefährlichkeit der Hessen. „Es ist nicht leicht, gegen Frankfurt zu spielen“, warnte FCB-Coach Julian Nagelsmann daher in der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Chandler, Sow, Hasebe, C. Lenz - Lindström, Kostic - Borré

München: Ulreich - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, L. Sané, Coman - Lewandowski

Bundesliga heute - die Daten zum Spiel:

Spielort: Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Anpfiff: 18.30 Uhr

Letze Begegnung: München - Frankfurt 1:2 (Bundesliga, 7. Spieltag)

Bundesliga LIVE: Hier können Sie die 1. Liga verfolgen

TV: Sky

Stream: Sky Go

