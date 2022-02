2. Bundesliga: Schalke verpasst Sieg beim KSC, St. Pauli springt an die Spitze, Nürnberg siegt in Rostock

So reagiert Schalke auf den Ukraine-Krieg

Der FC Schalke 04 kommt beim Karlsruher SC nicht über ein Unentschieden hinaus. Hingegen springt der FC St. Pauli vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga.

Der FC St. Pauli führt - zumindest vorübergehend - wieder die Tabelle in der 2. Bundesliga an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Dafür schob sich der 1. FC Nürnberg in der Tabelle nach einem 2:0-Auswärtssieg (1:0) gegen Hansa Rostock an die Gelsenkirchener auf Platz sechs heran. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Kyereh sorgt mit Traumtor für die Führung

Daniel-Kofi Kyereh (22.) erzielte mit einem herrlichen Freistoß das Führungstor für den FC St. Pauli. Dennis Eckert Ayensa (35.) glich für den FCI aus, doch Guido Burgstaller (37.) mit seinem 17. Saisontor schoss die Gäste fast postwendend wieder in Front. Simon Makienok (55.) machte für die Hamburger alles klar. In der 61. Minute hatte Makienok mit einem Kopfball den Pfosten Pech.

Am Abend kann Darmstadt 98 bei Dynamo Dresden (ab 19.30 Uhr LIVE bei SPORT1) allerdings an St. Pauli wieder vorbeiziehen. Die Schanzer hatten in den vergangenen Wochen respektable Ergebnisse erzielt und enttäuschten gegen die Norddeutschen keineswegs. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)