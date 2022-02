FC Bayern: Nagelsmann erklärt den Wandel zum Verkaufsklub, nicht Ausbildungsverein

Ist der FC Bayern auf dem Weg zu einem Verkaufsverein? Als Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Frankfurt diese Frage gestellt wurde, setzte der Bayern-Coach zu einem minutenlangen Monolog an. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dann aber holte er aus und präzisierte: „Es ist ein Unterschied, ob man 16- oder 17-jährige Spieler verpflichtet, sie dann drei Jahre lang ausbildet und dann als fertige Spieler Real Madrid verkauft. Oder ob man 22-, 23-jährige Spieler zu einem noch vernünftigen Preis verpflichtet, die schon in der Lage sind, alles zu gewinnen.“

Millionenpoker um die Superstars? Ohne die Bayern

Nun sind die Grenzen fließend - denn auch der Rekordmeister hat sich in der jüngeren Vergangenheit genauso unfertige Spieler im Teenageralter (u.a. Tanguy Nianzou), wie auch fertige Stars im besten Fußballeralter (u.a. Lucas Hernández) geholt. Das dürfte es auch in den kommenden Jahren noch geben.

Allerdings soll das, was Nagelsmann in seinem Monolog beschrieb, eine Art Maxime für die Zukunft der Münchner sein: Zur Strategie des FC Bayern wird es künftig gehören, sich - zumindest unter Umständen - von seinen besten Profis zu trennen.

„Gemeint ist, dass man in den nächsten Jahren nicht immer in der Lage ist, bei einem 27-jährigen, fertigen Profi, der vielleicht auch ein Angebot von Paris, ManCity oder Chelsea hat, mitzubieten.“ ( Steckt mehr hinter dem Frust von Lewandowski? )

Die Bayern werden sich also künftig im irrwitzigen Poker der international potentesten Klubs mit Investoren im Rücken zurückhalten - noch mehr als derzeit schon.

Durch die coronabedingt fehlenden Einnahmen ist vielmehr Kreativität gefragt – und die sieht eben vor, junge Spieler, die gerade dem Talentstatus entwachsen sind, an die Säbener Straße zu locken. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nagelsmann erklärt neue Strategie

Man wolle „lieber diesen schon sehr guten 21- oder 22-Jährigen holen, der von seiner Gier und Qualität her in der Lage ist, mit Bayern alles zu gewinnen.“ Die Strategie beinhalte, den gleichen Spieler nach einigen Jahren an die reichere Konkurrenz zu verkaufen - um einen Teil der Ablöse und des Gehalts wiederzukriegen.“