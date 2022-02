Formel 1: Mick Schumacher von Haas äußert sich emotional zum Krieg in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine geht Mick Schumacher nahe. Der Haas-Pilot verurteilt die Gewalt aufs Schärfte. Haas prüft, wie es mit dem russischen Titelsponsor und Fahrer Nikita Mazepin weitergeht.

„Ich war während der Testfahrten auf Instagram ruhig, aber während sich dieser Krieg in der Ukraine entwickelte, fühlte es sich einfach nicht richtig an“, begann der Haas-Pilot seine Instagram-Story. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Schumacher fuhr fort: „Das ist absolut herzzerreißend. Ich sende mein tiefstes Mitgefühl und meine Unterstützung an alle Unschuldigen, die von diesem zerstörerischen Krieg betroffen sind.“

Schumacher ohne Sponsoren-Farben unterwegs

Haas hatte sein Auto zum Abschluss der Testfahrten in Barcelona am Freitag in weißer Lackierung auf die Strecke geschickt, womit die Farben des russischen Titelsponsors Uralkali nicht sichtbar waren.