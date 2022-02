CSGO-Profi S1mple über Krieg in der Ukraine

Anzeige

Florian Merz

Während russische Truppen in der Ukraine einmarschieren, findet in Katowice, Polen, eines der bekanntesten CSGO-Events des Jahres statt. Nun hat sich der ukrainische Profi Oleksandr „s1mple“ Kostyliev in einer Ansprache über den Konflikt geäußert.

Es ist eine skurrile wie aberwitzige Situation: Während in wenigen Hundert Kilometer Entfernung Menschen miteinander kämpfen, findet in Polen mit der IEM Katowice eines der größten Counter-Strike-Events des Jahres statt. Seit dem 24. Februar rücken russische Truppen in die Ukraine ein, greifen Militärbasen an und versuchen größere Städte wie Київ (Kiev) einzunehmen und zu besetzen. Der Konflikt schwelt bereits seit 2014, als Russland völkerrechtswidrig die Annexion der Krim bekannt gab und unterstützte.

S1mple mit Ansprache - IEM Katowice

Vor dem Start der Playoffs in Katowice ergriff Oleksandr „s1mple“ Kostyliev das Wort und äußerte sich über die Situation in seinem Heimatland. Unter anderem sehe er die russische Regierung als Aggressor, nicht die Spieler des Landes. Weiter gab er an, dass er im Laufe seiner Karriere mit unzähligen Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern, unter anderem der Ukraine, Russland oder Nordamerika, spielen durfte und alle tolle Menschen gewesen sind beziehungsweise seien.

„Jetzt, in diesem Moment, stehe ich mit meinen Freunden zusammen, meinen richtigen Freunden. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Jeder einzelne von uns wünscht sich Frieden für die Ukraine und die gesamte Welt. Jeder von uns ist verängstigt, jedoch muss jeder von uns ein Beispiel für die Welt sein.“

Natus Vincere, kurz NAVI, ist die bekannteste eSports-Organisation der Ukraine und insbesondere für ihre Leistung in den Disziplinen Counter-Strike oder Dota 2 bekannt. Gegenwärtig gilt das CS-Team als das Beste der Welt, nachdem NAVI im vergangenen Jahr die meisten großen Turniere sowie das Major für sich entscheiden konnte.