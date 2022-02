Nordische Kombination: Duo Geiger/Rydzek mit deutlichem Rückstand

Geiger, der in Peking Gold im Wettbewerb von der Normalschanze geholt hatte, kam nicht über 115,0 m hinaus und sprang damit 16 Meter kürzer als Topspringer Andersen. Rydzek, der bei der WM 2017 in Lahti alle vier möglichen Titel gewonnen hatte, zeigte sich mit 120,5 m solide.

Rekord-Weltmeister Eric Frenzel, der in Peking zunächst in der Corona-Quarantäne gesessen und dann in der Staffel einen heftigen Zusammenbruch erlitten hatte, war nicht für den Teamsprint nominiert worden, tritt aber am Sonntag im Einzel an.