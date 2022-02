Bundesliga heute live mit Wolfsburg, Gladbach, Freiburg, Hertha im TV, Stream, Ticker

Am 24. Spieltag muss Hertha BSC beim SC Freiburg antreten. Borussia Mönchengladbach empfängt den VfL Wolfsburg.

Seit zehn Spieltagen ist Tayfun Korkut an der Seitenlinie von Hertha BSC Berlin aktiv, die bisherige Bilanz ist allerdings ausbaufähig. Von 30 möglichen Punkten holte die Alte Dame lediglich neun Zähler. Der Absturz auf Rang 15 ist die Folge. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nun nimmt die Hertha am Samstag beim SC Freiburg einen neuen Anlauf, den ersten Ligasieg seit dem 17. Spieltag einzufahren. Damals gelang ausgerechnet gegen Borussia Dortmund ein 3:2-Heimsieg.

Allerdings gibt es dankbarere Aufgaben, als bei den Breisgauern so eine schwarze Serie beenden zu wollen. Das Team von Christian Streich spielt bislang eine starke Saison und ist mittendrin im Kampf um die internationalen Plätze. Selbst eine mögliche Champions-League-Qualifikation ist in Reichweite.

SC Freiburg: Streich fordert vollen Fokus auf Hertha BSC Berlin

Trotzdem ist man an der Dreisam darauf bedacht, nicht den Fokus zu verlieren. „Wenn die Erwartungen nicht in den Himmel schießen und wenn wir mit Dingen, die nicht sofort optimal gelingen, gut umgehen“, dann sei es laut Streich möglich, auch gegen Berlin die drei Punkte im neuen Europa-Park-Stadion zu behalten.

Auf Seiten der Berliner gibt es zumindest Grund zur Hoffnung - und diese Hoffnung heißt Stevan Jovetic. Der Angreifer klagte nach dem 1:6-Debakel gegen RB Leipzig über Oberschenkel-Probleme, weshalb er die Woche über im Training geschont wurde. Für Freiburg könne er aber wieder einsatzbereit sein, wie Korkut erklärte: „Stevan absolvierte am Donnerstag schon große Teile des Mannschaftstrainings, wurde aber noch nicht voll belastet. Es sieht aber ganz gut aus, dass er in Freiburg spielen kann.“

Duell der Krisenteams: Gladbach empfängt Wolfsburg

In der Tabelle sind Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg direkte Nachbarn. Dass dies allerdings die Plätze 13 (Gladbach) und 12 (Wolfsburg) beinhaltet, kann beide Teams nicht zufrieden stellen.

Unabhängig von der Tabellensituation hat vor allem Gladbach nach der bitteren 0:6-Klatsche gegen Borussia Dortmund am vergangenen Spieltag einiges wieder gutzumachen. Blickt man in die Vergangenheit, könnte Wolfsburg dafür der richtige Gegner sein. Zumindest haben die Fohlen die letzten vier Ligaspiele gegen die Niedersachsen nicht mehr verloren.

Köln klopft international an

Der FC Köln bekommt aktuell keine Konstanz in sein Spiel. In den letzten fünf Spielen gab es je zwei Siege und Niederlagen sowie ein Remis. Trotzdem haben sich die Domstädter im oberen Drittel der Tabelle festgesetzt und können mit einem Sieg wichtige Punkte im Kampf um Europa sammeln.

Das will Greuther Fürth jedoch mit allen Mitteln verhindern, da für die Franken in der aktuellen Situation nur noch Punkte zählen - und die Ernsthaftigkeit der Lage scheint angekommen zu sein.

Acht Punkte haben die Fürther bereits in der Rückrunde gesammelt und sind damit schon drei Punkte besser als in der gesamten Hinrunde. Allerdings liegt man immer noch mit neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz am Tabellenende.