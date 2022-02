Muss Abramowitsch Chelsea nun verkaufen? Investoren planen offenbar Übernahme der Blues

Im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine gerät auch Roman Abramowitsch unter Druck. Auch aus der britischen Politik kommt Gegenwind.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat auch auf den Sport gravierende Auswirkungen.

Wie das US-Wirtschaftsportal Bloomberg berichtet, haben bereits einige Investoren angefangen, Angebote für die Übernahme der Blues vorzubereiten. Der Klub von Trainer Thomas Tuchel habe in diesem Monat sogar bereits ein Angebot erhalten, dieses aber abgelehnt. Der Wert des Klubs aus London, den Abramowitsch 2003 übernahm, wird auf rund 1,9 Milliarden Euro geschätzt. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Abramowitsch bislang noch nicht sanktioniert

Die Wirtschaft hat bereits angefangen, Sanktionen zu verhängen. Premierminister Boris Johnson brachte am Donnerstag ein großes Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg. Abramowitsch selbst blieb bislang davon allerdings verschont. (Tuchel: „Es ist schrecklich“)

Während der Chelsea-Besitzer zunehmend kritisiert wird, hat sich seine Tochter bereits klar positioniert. Die 27-Jährige teilte in ihrer Instagram-Story einen Anti-Putin-Post, der die Worte „Russia wants war with Ukraine“ zeigt. Entscheidendes Detail auf dem Bild: Das Wort „Russia“ ist rot durchgestrichen und durch das Wort „Putin“ ersetzt.