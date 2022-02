Entsteht hier ein Wrestling-Superstar? AEW treibt Wardlow-Story bei Rampage voran

Seit mittlerweile mehreren Jahren strickt WWE-Konkurrent AEW an einer Langzeitstory, die Kraftpaket Wardlow auf ähnliche Weise groß herausbringen will: Die aktuelle Ausgabe der TV-Show Rampage lieferte das nächste Kapitel.

Wardlow wird weiter bevormundet

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

AEW trieb damit das Motiv voran, dass 120-Kilo-Mann Wardlow von seinen Kollegen in der Gruppierung The Pinnacle bevormundet und ausgebremst wird.

Folgt der Bruch mit MJF nach Revolution?

Die Andeutung, dass Wardlow sich das irgendwann nicht mehr bieten lassen wird, wurden zuletzt immer stärker und waren auch ein Element in der MJF-Fehde mit CM Punk - in der MJF Wardlow vorschickte und Wardlow am Ende selbst den sicher wirkenden Sieg kostete, weil er ihn so lange von außen davon abhielt, das Match zu beenden, bis Wardlow in einen Konter Punks lief.