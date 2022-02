Rafael Nadal besiegt Daniil Medvedev in Acapulco - Spanier trifft im ATP-Finale auf Norrie

Gefühls-Chaos bei Medwedew: "Tennis manchmal nicht so wichtig"

Rafael Nadal steht nach einer beeindruckenden Leistung im Finale des ATP-Turniers in Acapulco. Der Spanier setzt sich gegen die neue Nummer 1 Daniil Medvedev klar durch. Nun wartet ein Brite im Endspiel.

So gut ist Rafael Nadal noch nie in eine Tennis-Saison gestartet!

Der 35-jährige Spanier setzte sich in einem hochklassigen Halbfinale beim ATP-Turnier in Acapulco überraschend klar mit 6:3, 6:3 gegen Daniil Medvedev durch, der ab Montag die neue Nummer 1 der Weltrangliste sein wird. ( Bericht: Die traurigste Nr. 1 der Tennis-Geschichte )

Rekord-Grand-Slam-Sieger Nadal bleibt damit auch nach der Neuauflage des Finales der Australian Open ungeschlagen und hat erstmals in seiner Karriere 14 Partien in Folge zum Auftakt einer Saison gewonnen.

Nadal trifft im Finale auf Briten Norrie

Im Finale trifft Nadal, der Medvedev in einem epischen Grand-Slam-Finale in Melbourne in fünf Sätzen und nach 5:24 Stunden niedergerungen hatte, auf den Briten Cameron Norrie.