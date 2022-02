WWE SmackDown: Sasha Banks und Naomi verbünden sich - Titelmatch bei WrestleMania?

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Naomi und Sasha Banks wollen Tag Team Champions werden

Zuvor war Banks in einem kurzen Match gegen Shotzi siegreich, „The Boss“ triumphierte binnen zwei Minuten mit dem Backstabber und dem Banks Statement - was verdeutlichte, dass Shotzi sich bei Mania eher keinen prominenten Platz erhoffen darf.

Nach dem Kampf gesellte sich Naomi - bei der Großveranstaltung No Escape (Elimination Chamber) am vergangenen Wochenende noch Partnerin von Ronda Rousey - zu Banks in den Ring, die beiden kündigten an, nun gemeinsam auf Titeljagd zu gehen.