3. Liga: Türkgücü München – 1. FC Saarbrücken (Montag, 19:00 Uhr)

Am kommenden Montag trifft Türkgücü auf den 1. FC Saarbrücken. Zuletzt musste sich Türkgücü München geschlagen geben, als man gegen den MSV Duisburg die 13. Saisonniederlage kassierte. Saarbrücken erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit dem FC Viktoria Köln hervor. Gelingt die Wiedergutmachung? Türkgücü möchte den letzten Auftritt, als man gegen den 1. FC Saarbrücken verlor (1:3), vergessen machen.

Die Ausbeute der Offensive ist bei Türkgücü München verbesserungswürdig, was man an den erst 26 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchten die Gastgeber in den vergangenen fünf Spielen.