Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart, 2:1 (0:0)

Am Freitag verbuchte die TSG einen 2:1-Erfolg gegen Stuttgart. Vollends überzeugen konnte Hoffenheim dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte der VfB Stuttgart nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Wataru Endo brachte den VfB in der 57. Spielminute in Führung. Für den Gast nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Christoph Baumgartner drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (84./89.) und sicherte der TSG 1899 Hoffenheim einen Last-Minute-Sieg. Am Ende verbuchte die TSG gegen Stuttgart einen Sieg.