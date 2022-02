VfB Stuttgart kassiert Niederlage bei der TSG Hoffenheim - Baumgartner trifft doppelt

Dem VfB Stuttgart klebt weiterhin das Pech am Fußballstiefel. Die Schwaben verloren bei der TSG Hoffenheim durch einen späten Doppelpack.

Eine Woche nach dem unglücklichen 1:1 gegen den VfL Bochum, als den VfB ein Foulelfmeter in der Nachspielzeit zwei Punkte kostete, kassierte die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo bei der TSG Hoffenheim diese Mal sogar nach einer 1:0-Führung eine 1:2-Niederlage.

„Wir sind wir sind ein Tick auch selber Schuld“

Bei den zuletzt so starken Kraichgauern fühlten sich die Schwaben lange Zeit wie der Sieger und wurde am Ende hart bestraft. Damit verlängerte sich mit jetzt neun sieglosen Spielen in Folge (davon sechs Niederlagen) die Negativserie der Stuttgarter.