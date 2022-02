Premier League: David Moyes gewährt Andriy Yarmolenko Auszeit bei West Ham United

Große Aktion von David Moyes und West Ham United: Dem Ukrainer Andriy Yarmolenko wird eine berufliche Auszeit wegen der Krise in seinem Heimatland gewährt.

Andriy Yarmolenko von West Ham United bekommt mitten in der heißen Saisonphase in der Premier League und Europa League eine Auszeit gewährt. Das gab der Klub des Ukrainers am Freitag bekannt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)