Olympia 2018: Eishockey-Deutschland verpasst Gold im Finale gegen Russland

Puckende Momente: So emotional war Olympia 2018

Deutschland steht 2018 sensationell im Eishockey-Finale der Olympischen Spiele - am Ende gibt es gegen Russland ein Drama in der Overtime anstatt der ultimativen Sensation.

Auch wenn es zur ultimativen Krönung am Ende nicht ganz reichte.

Dieser 25. Februar 2018 ging für das deutsche Eishockey trotzdem in die Geschichte ein.

Nur 55 Sekunden hatten der Mannschaft des damaligen Nationaltrainers Marco Sturm im Finale der Winterspiele von Pyeongchang für den Sprung in den sportlichen Olymp gefehlt. (News: Alle Infos zu Olympia 2022)

Eine knappe Minute, die ausschlaggebend dafür werden sollte, den Kufen-Cracks aus Russland in der Overtime schließlich doch die Goldmedaille überlassen zu müssen, die Mega-Sensation schlechthin zu verpassen.

„Es gibt keinen Grund, nicht stolz zu sein. Auch wenn es jetzt weh tut. Es gehört immer ein bisschen Glück dazu“, sagte Nationalspieler Patrick Reimer hinterher. „Wer hätte gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen? Hey, Silber!“

Olympia 2018: Eishockey-Deutschland mit Silber-Coup

Ja, wer hätte das gedacht?! Auch wenn das Tüpfelchen auf dem i ausblieb: Was den Coup gleichwohl herausragend machte, war nicht zuletzt der Umstand eines denkbar schlechten Turnierstarts von Schwarz-Rot-Gold angesichts eines 2:5-Auftakts gegen den sechsmaligen Medaillengewinner Finnland.

Erst im anschließenden Duell mit Norwegen fand das Team in die Spur - wenn auch erst im Penaltyschießen (2:1). Sei‘s drum: Der Lohn war Vorrundenplatz drei und der fast nicht mehr für möglich geglaubte Sprung ins Achtelfinale.

Dort wartete die Schweiz - und erneut ging es beim Stand von 1:1 in die Verlängerung, ehe diesmal Yannic Seidenberg mit seinem entscheidenden Treffer zum Matchwinner avancierte, seine Farben bei Olympia erstmals nach 16 Jahren wieder in die Runde der letzten acht Teams schoss.

DEB-Team ringt auch Schweden und Kanada nieder

Kapitän Marcel Goc und Co. drohten dabei eine 3:1-Führung zu verspielen, ehe Patrick Reimer in der Overtime die Erlösung brachte. (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)

Und auch der 4:3-Halbfinal-Erfolg gegen das hochfavorisierte Kanada, bei dem sich die deutschen Profis in einen regelrechten Rausch spielten, war nichts für schwache Nerven.

Deutschland unterliegt im Finale knapp

Die erste olympische Medaille nach 1976 war bereits sicher - was jetzt kam, sollte nur eine weitere Krönung werden.

Und Deutschland wollte sie, und sie war in Reichweite - mehr als das: „Verrückt! Verrückte Welt! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, es ist unglaublich, was die Mannschaft hier geleistet hat“, sagte Bundestrainer Sturm unmittelbar vor dem Endspiel.