MLS-Boss watscht Neymar ab: Haben wir nicht nötig

Der brasilianische Superstar Neymar möchte gerne seine Karriere in der US-amerikanischen MLS ausklingen lassen. Der Liga-Chef schießt deshalb scharf gegen den PSG-Spieler.

In einem brasilianischen Podcast sprach der Stürmer von PSG über seine mögliches Karriereende. Dafür möchte der Superstar, dessen Vertrag bis 2025 läuft, in die USA wechseln, um in der MLS zu spielen. (SERVICE: Alles zur MLS)