3. Liga: FC Viktoria Köln – TSV Havelse, 0:0 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Nachdem auch die zweite Hälfte ohne Tore verstrichen war, trennten sich der FC Viktoria Köln und Havelse schließlich mit einem torlosen Unentschieden.

Nachdem Viktoria die Hinserie auf Platz 15 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der Gastgeber aktuell den siebten Rang. Ein Punkt reichte Vikt. Köln, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 34 Punkten steht der FC Viktoria Köln auf Platz 13. Viktoria verbuchte insgesamt neun Siege, sieben Remis und zwölf Niederlagen. Nur einmal ging Vikt. Köln in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.