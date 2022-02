2. Liga: Hannover 96 – Holstein Kiel, 2:0 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Für das erste Tor von Hannover war Sebastian Kerk verantwortlich, der in der 64. Minute das 1:0 besorgte. Niklas Hult erzielte in der 71. Minute das 2:0, indem er auf Zuspiel von Mark Diemers vollendete. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten von Hannover 96.