2. Liga: SC Paderborn 07 – FC Erzgebirge Aue, 3:3 (1:0)

Dennis Srbeny brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des SC Paderborn 07 über die Linie (25.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Gastgeber einen knappen Vorsprung herausgespielt. Das 1:1 von Aue bejubelte Dimitrij Nazarov (62.). Nach Vorlage von Nicolas Kühn ließ Ben Zolinski den zweiten Treffer des Gasts folgen (64.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Nazarov bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (69.). Wenige Minuten später verkürzte der SC Paderborn 07 auf 2:3 (88.). Kurz darauf traf der SC Paderborn 07 in der Nachspielzeit zum 3:3 (91.). Letztlich gingen der SCP und der FC Erzgebirge Aue mit jeweils einem Punkt auseinander.

Aue ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der FC Erzgebirge Aue bisher ein. Aue krebst im Tabellenkeller herum – aktueller Tabellenplatz: 17. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des FC Erzgebirge Aue im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 48 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Liga. Drei Siege, sieben Remis und 14 Niederlagen hat Aue derzeit auf dem Konto. In sieben ausgetragenen Spielen kam der FC Erzgebirge Aue in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.