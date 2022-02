Skispringen: DSV-Frauen beim Teamwettbewerb in Hinzenbach in Notbesetzung auf Rang fünf

Die deutschen Skispringerinnen sind im Teamwettbewerb im österreichischen Hinzenbach personell gebeutelt am Podest vorbeigesprungen.

Ohne die positiv auf das Coronavirus getestete Olympiazweite Katharina Althaus kamen die DSV-Frauen in der Besetzung Luisa Görlich (Lauscha), Selina Freitag (Aue), Josephin Laue (Rothenburg) und Anna Rupprecht (Degenfeld) am Freitag mit 710,7 Punkten nur auf den fünften Rang. Den Sieg sicherten sich die Österreicherinnen um Top-Star Marita Kramer (819,0).

Auf der Aigner-Schanze in Hinzenbach gelang Rupprecht im zweiten Durchgang mit 80 m der beste Sprung der deutschen Athletinnen, die nach dem ersten Durchgang noch auf Rang vier gelegen hatten. Den zweiten Platz sicherte sich Russland vor Slowenien um Olympiasiegerin Ursa Bogataj.

Für die deutschen Skispringerinnen stehen in Hinzenbach am Samstag und Sonntag noch die Einzel-Wettkämpfe auf dem Programm, ehe es in der kommenden Woche zum RAW Air nach Lillehammer (Norwegen) geht.