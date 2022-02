Vor Ligacup-Finale gegen Klopp: Chelseas Verletzten-Lazarett lichtet sich

Das Verletzten-Lazarett von Klub-Weltmeister FC Chelsea mit Teammanager Thomas Tuchel vor dem Ligapokalfinale am Sonntag (17.30 Uhr MEZ/DAZN) gegen den Jürgen-Klopp-Klub FC Liverpool lichtet sich. So konnte der Coach der Blues beim Training am Freitag in Reece James, Mateo Kovacic und Hakim Ziyech, die beide am Dienstag gegen OSC Lille in der Champions League angeschlagen wurden, ein Trio wieder auf dem Trainingsplatz begrüßen.